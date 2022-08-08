اليوم السابع
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ضبط سيدة بحدائق الأهرام نصبت على راغبي السفر للخارج

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:10 م
ضبط سيدة بحدائق الأهرام نصبت على راغبي السفر للخارج جريمة النصب- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وإنشاء شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى قيامها بالإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن قدرتها لتسفير راغبى العمل بالخارج مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة"، وتمكنت بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
 
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها حال تواجدها بمقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطها وبحوزتها (مجموعة من استمارات طلبات الحصول على تأشيرات سفر – عدد من الصور لمستندات شخصية خاصة بالمجنى عليهم)، كما أمكن الإستدلال على أحد المجنى عليهم (عامل – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله إتهم المذكورة بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج.. وعدم وفائها بذلك،  وبمواجهتها إعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدائق الأهرام

القبض على نصابة حدائق الأهرام

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القبض على نصابة

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القبض على نصابة الجيزة



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