ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمركبة " التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن ، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على المركبة ملكه كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخص – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى ، وكذا أقر بقيامه بالتصرف فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين ، مقيمان بمحافظة القليوبية)، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها.

كما تم بإرشادهما ضبط (12) مركبة "توك توك" ، وأقرا بقيامهما بتقطيع عدد من المركبات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع كقطع غيار ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.