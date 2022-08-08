اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:36 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمركبة " التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن ، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على المركبة ملكه كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخص – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى ، وكذا أقر بقيامه بالتصرف فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين ، مقيمان بمحافظة القليوبية)،  أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها.

 كما تم بإرشادهما ضبط (12) مركبة "توك توك" ، وأقرا بقيامهما بتقطيع عدد من المركبات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع كقطع غيار ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


وزارة الداخلية

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ضبط خارجين عن القانون

أخبار الحوادث

الأجهزة الأمنية



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