ضبط بضائع متنوعة منتهية الصلاحية في مدينة بورفؤاد

بورسعيد - محمد عزام

شنت إدارة تموين مدينة بورفؤاد، حملات مكثفة على الأسواق لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، وذلك بقيادة مسعد الأمير مدير الإدارة، ومحمد سعيد خوجلى رئيس الرقابة، وعصام عبد الستار وياسمين الطوخى كبار مفتشى الرقابة، وذلك تنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالمتابعة وتشديد الرقابة على المحال التجارية لمراقبة المواد الغذائية والغير غذائية، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط، أحد المحال التجارية بحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، وكميات أخرى من الكريمات والمسكات وطلاء الأظافر، وجميعهم فى حالة إنتهاء للصلاحية مما يشكل أخاطراً جسيمة على مستخدميها، ومنها: حساسية البشرة واحمرارها، وظهور الأكزيما بسبب تفاعل البشرة مع بعض مكونات هذه المستحضرات، وغيرها من المشكلات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتمكن أفراد الحملة التموينية من ضبط 150 قطعة مختلفة من المنظفات والصابون والشامبو فى حالة إنتهاء للصلاحية، ما يشكل خطراً على مستخدميها جراء إنتهاء المادة الفعالة للمنتجات وتغير خواصها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت بحوزته كميات متنوعة من المواد الغذائية ألبان، وعصائر، ومربى، وتونه، وعسل، وكمبوت، كميات متختلفة من التتبيلات، جميعها منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإتخاذ اللازم .

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية، علي استمرار الجهود في شن الحملات وتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية، وذلك لمواجهة الغش والتدليس علي المستهلك، وحماية المواطنين من المنتجات غير الصالحة.