صحيفة: تمرير "الشيوخ" حزمة 369 مليار دولار لدعم المناخ والصحة فوز مهم لبايدن

كتبت رباب فتحى

قبل حوالى 4 أشهر من انتخابات التجديد النصفى، تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيون فى مجلس الشيوخ من تحقيق انتصار جديد مهم، حيث أقروا حزمة إنفاقهم على المناخ والرعاية الصحية وأرسلوا التشريع إلى مجلس النواب الأمريكى.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تمرير التشريع يقرب بايدن خطوة من تحقيق فوز تشريعي مهم قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا ، فإن مشروع القانون ، المعروف رسميًا باسم قانون خفض التضخم ، سيخصص 369 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وقدر الخبراء أن أحكام المناخ الواردة في مشروع القانون ستقلل من انبعاثات تسخين الكوكب في أمريكا بنحو 40٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 2005.

ووعد الديموقراطيون بأن مشروع القانون سيخفض تكاليف الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين من خلال السماح للرعاية الطبية بالتفاوض بشأن أسعار العقاقير التي تستلزم وصفة طبية ووضع سقف لأسعار الأدوية التي تصرف من الجيب لمتلقي الرعاية الطبية عند 2000 دولار سنويًا. أولئك الذين يتلقون تغطية التأمين الصحي من خلال سوق قانون الرعاية بأسعار معقولة من المتوقع أيضًا أن يشهدوا تكاليف أقساط أقل.

ويشتمل التشريع على عدد من الأحكام الضريبية لتغطية تكاليف هذه السياسات ، مما يجلب 739 مليار دولار للحكومة ويؤدي إلى خفض إجمالي للعجز بنحو 300 مليار دولار. تشمل التغييرات في السياسة حدًا أدنى جديدًا للضريبة على الشركات ، وضريبة انتقائية بنسبة 1٪ على عمليات إعادة شراء الأسهم ، وإنفاذًا أكثر صرامة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

وقال بايدن في بيان: "اليوم ، وقف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى جانب العائلات الأمريكية بشأن المصالح الخاصة ، وصوتوا لخفض تكلفة الأدوية الموصوفة ، والتأمين الصحي وتكاليف الطاقة اليومية وتقليل العجز ، مع جعل الشركات الأكثر ثراءً تدفع أخيرًا نصيبها العادل."