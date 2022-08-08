صحة المنوفية: تشكيل لجان معايشة بمستشفى منوف العام للوقوف على الوضع الراهن

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تشكيل لجان معايشة، والمكونة من جميع الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، لمتابعة سير العمل بمستشفى منوف العام.



جاء ذلك بناءً على تكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، للوقوف على الوضع الراهن ومتابعة آخر المستجدات بكل قسم على حدة بالمستشفى، وبحث كافة السبل المتاحة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.



ورافق وكيل المديرية في جولته مدير المستشفيات بالمديرية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية بكافة القطاعات، بحضور الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى والأطقم الطبية والإدارية المعاونة.



جدير بالذكر، أنه تم تفقد انضباط سير العمل ومدى جاهزية جميع أقسام المستشفى من توافر المستلزمات الطبية اللازمة والأدوية الطبية والأجهزة اللازمة ومدى كفاءة الأطقم الطبية والإدارية المقدمة للخدمة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى ومدى الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية بجميع الأقسام، كذلك متابعة جميع أعمال السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة المرضى وذويهم وسلامة كافة الأطقم المقدمة للخدمة، كما تم تفقد شبكات الأكسجين والمولدات والمصاعد ومدى جاهزيتهم في حالات الطوارئ، كما تم تفقد أعمال المطابخ ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير مكافحة العدوى بالإضافة إلى مخازن المستشفى، جاء هذا من أجل بحث سبل تحسين الأداء بكافة الأقسام والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وكافة أوجه الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بها.



وسوف تستمر أعمال تلك اللجان حتى يوم الخميس القادم الموافق 11/8/2022 ، و يُذكر أنَّ الإدارات الفنية بالمديرية والمنوطة بالمشاركة في تلك اللجان كلٌ في تخصصه كالآتي: إدارة الطب العلاجي بالمديرية، ومسئولي الطب العلاجي بالإدارة، إدارة التفتيش المالى والإداري، إدارة التخطيط، إدارة الجودة، إدارة المعامل،إدارة مكافحة العدوى، إدارة السلامة و الصحة المهنية، إدارة الصيدلة من تموين طبي وتفتيش صيدلي، إدارة التمريض، إدارة المتابعة، إدارة مراقبة الأغذية، بالإضافة إلي الصيانة والأشعة والكلى وبنك الدم والمستلزمات الطبية والمخازن.حيث يتم توثيق جميع ما تم إنجازه على مدار الأسبوع أثناء فترة لجان المعايشة بجميع الأقسام بالمستشفى ، تمهيداً لعرضه على مدير المديرية لمناقشة كافة مقترحات التطوير ورفع الكفاءة واتخاذ اللازم نحو خدمات طبية وعلاجية أفضل للمرضى .







جانب من اللجان



لجان معايشة بمستشفى منوف العام للوقوف على الوضع الراهن







