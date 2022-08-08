صحة الغربية: فحص 66385 مواطنا ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر يوليو الماضي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية في بيان لها، أنه تم خلال شهر يوليو 2022 فحص 66385 مواطنا، خلال المبادرات الرئاسية المختلفة والمفعلة فى مختلف وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بكافة الإدارات الصحيه على مستوى المحافظة، في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم فحص 41293 سيدة بمبادرة صحة المرأة خلال شهر يوليو ليبلغ إجمالى من تم فحصهن منذ بدء المبادرة 1543330 سيدة، كما تم فحص 15242 مواطنا بمبادرة فحص الامراض المزمنه خلال شهر يوليو بإجمالى 205639 تم فحصهم منذ بدء المبادرة، وبلغ عدد المواطنين الذين تم متابعتهم من خلال مبادره متابعه مرضى فيروس كورونا للعزل المنزلى 557 مواطنا خلال شهر يوليو، بإجمالى 42776 مواطنا تم متابعتهم منذ بدء المبادرة، بالإضافة إلى 1142 مواطنا تم فحصهم خلال شهر يوليو من خلال مبادرة الرعاية المستمره لكبار السن بإجمالى 18419 مواطنا تم فحصهم منذ بدء المبادرة.

واوضحت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية انة قد تم فحص 100 حالة خلال شهر يوليو من خلال مبادرة فحص الأم والجنين بإجمالى 83068 حالة تم فحصها منذ بداية المبادرة ، وكذلك فحص 8051 حالة من خلال مبادرة فحص السمع لحديثى الولادة خلال شهر يوليو، وفحص 447367 طالبا من خلال مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم و السمنة لطلاب المدارس منذ بدء المبادرة وحتى تاريخة.

وبلغ عدد مواطنى محافظة الغربية المنتفعين بالخدمات المقدمه فى وحدات الرعاية الاولية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفه الى 2531688 مواطنا حتى تاريخه ، و 66385 منتفعا خلال شهر يوليو.