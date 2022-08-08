شمال سيناء تستعد لفعاليات معرض "أهلا مدارس" وسط مدينة العريش

تستعد محافظة شمال سيناء لفعاليات معرض "أهلا مدارس" والمقرر أن تنظمه الغرفة التجارية وسط مدينة العريش الشهر المقبل.
وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء برئاسة عزيز مطر رئيس الغرفة بتجهيز مكان اقامة معرضها السنوى "أهلا مدارس" بميدان المالح بوسط مدينة العريش وسيقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 10 اكتوبر لتوفير وبيع كافة مستلزمات المدارس من ادوات كتابيه وهندسيه وزى مدرسي وشنط واحذيه بأسعار مخفضة.
قال شريف مصباح أمين صندوق الغرفة، إنه يتم حاليا عمل التجهيزات اللازمة للمعرض وسيتم تحديد كافة الشروط الواجب توافرها فيه وطرحها بالمزاد على الشركات المتخصصة واصحاب محلات الفراشة للبدء فى تجهيز المعرض قبل موعد الافتتاح، لافتا إلى أنه سيتم ايضا الاتفاق مع أصحاب المكتبات على إقامة المعرض بالمكتبات ليستفيد عدد كبير من أولياء الأمور بنسب التخفيضات التى تتراوح من 15%حتى 20% حسب الاتفاق معهم وسيتم تحديد مكان فى المكتبة معلق عليه شعار المعرض ونسب التخفيضات.
شمال سيناء تستعد لفعاليات معرض "أهلا مدارس" وسط مدينة العريشالإثنين، 08 أغسطس 2022 09:58 ص
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تستعد محافظة شمال سيناء لفعاليات معرض "أهلا مدارس" والمقرر أن تنظمه الغرفة التجارية وسط مدينة العريش الشهر المقبل.
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