سفير فلسطين بالقاهرة: ممتنون لمصر ودورها فى دعم الفلسطينيين راسخ وثابت

كتب الأمير نصري

قال السفير الفلسطينى فى القاهرة دياب اللوح، إن الجهود المصرية الشقيقة نجحت فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الوضع لم يعد إلى طبيعته إلى السابق بسبب ما خلفه العدوان، وهناك عشرات المنازل هدمت على رؤوس قاطنيها، مؤكدا أن مصر نجحت فيما لم ينجح فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولى والشكر كل الشكر لجهود الرئيس السيسى، والقيادة المصرية.

وأضاف دياب اللوح خلال اتصال هاتفى ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على، أنقل ترحيب الرئيس عباس أبو مازن رئيس فلسطين، وتقديره لأخيه الرئيس السيسى لوقوفه مع الشعب الفلسطيني، ونجاح الجهود ووقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وهذا يؤكد موقف مصر التاريخى الثابت والراسخ من دعم القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى لإنجاز هذه الحقوق لقيام الدولة المستقلة ذات السيادة.

تابع، دياب اللوح، نحن الشعب الفلسطينى ممتنون لمصر الشقيقة الكبرى، وكما شاهدتم أن صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم رفعها فى قطاع غزة شكرا وتقديرا له ولمصر التى قامت بهذا الجهد العظيم، وعملت على وقف العدوان الإسرائيلى بالإضافة إلى جهود واتصالات أخرى، كما أن الرئيس أبو مازن أجرى اتصالات كثيفة مع الرئيس السيسى ودول عربية، لكن عولنا كثيرا على الجهد والدور المصرى المحورى فى المنطقة.

وأكد أن مصر نجحت بشكل رائع فى التهدئة والرئيس السيسى مشكورا على هذه الجهود، كما أن الجانب الإسرائيلى الذى شن هجوما دون مبرر عليه أن يلتزم أمام الأخوة فى الجانب المصرى بهذه الهدنة وهذه التهدئة وأن يجنح إلى السلم ويجلس على طاولة المفاوضات.