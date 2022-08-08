سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة: الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة للوصول إلى الهدنة

كتب أحمد عرفة

قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة، والوصول إلى الهدنة ووقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحا أن القطاع استقبل ما قامت به مصر بكل المحبة والتقدير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، ثمن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد دوره الكبير في وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة بعد شن الاحتلال هجوما على غزة.

وأشار إلى أن ما قامت به مصر والرئيس السيسي، ليس للمرة الأولى، مؤكدا أن للدولة المصرية دور كبير على مدار التاريخ في القضية الفلسطينية، خاصة وأن الرئيس المصري وجه من قبل بإعمار غزة بعد الهجوم الأخير في شهر مايو.

كما أكد أن الجهود المصرية التي بذلت أكبر من أن تقدر، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يشعر بالفخر والاعتزاز لدور مصر وقائد مصر الرئيس السيسي.