سفارة روسيا بالقاهرة تشيد بجهود مصر لخفض التصعيد بغزة: أوقفت إراقة الدماء

كتبت: ريم عبد الحميد

أشادت السفارة الروسية لدي القاهرة، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 3 أيام من التصعيد.

وفي بيان لها الإثنين، تقدمت السفارة الروسية بالتهنئة للدولة المصرية، قائلة: نهنئ الأصدقاء المصريين بالنجاح الدبلوماسي الجديد، نتيجة للوساطة المصرية المكثفة والفعالة، وأنه تم إحراز النجاح في وقف إراقة الدم على الأراضي الفلسطينية وإطفاء بؤرة التوتر الجديدة في منطقة الشرق الأوسط المتوتر، وتجنب الضحايا الجدد من بين المدنيين، ونأمل في تحقيق النظام المستدام والشامل لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الجديد.