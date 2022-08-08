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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-8-2022 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:27 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 8-8-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 8-8-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى 19.08 للشراء 19.14 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.10جنيه للشراء، 19.16جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 19.10جنيه للشراء، 19.16جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.07جنيه للشراء 19.15جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.07 جنيه للشراء.
  
19.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.08 جنيه للشراء.
 
19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.08 جنيه للشراء.
 
19.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.14 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

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