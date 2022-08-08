زي النهاردة..الجنايات تستمع لدفاع صلاح أبو إسماعيل فى "حصار محكمة مدينة نصر"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 8 أغسطس، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر ديسمبر 2012.

وكان تشكيل الدائرة وقتها برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.