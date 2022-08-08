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روسيا: بولندا تسعى لفرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في اقتصاد أوكرانيا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:13 م
روسيا: بولندا تسعى لفرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في اقتصاد أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن بولندا تسعى لفرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.
 
وأضاف إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن بولندا تريد فرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأوكراني، ولا سيما الزراعة، إذ تم بالفعل تنظيم شراء المنتجات بأسعار منافسة.
 
وأوضحت إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن بولندا تستثمر في إنشاء بنية تحتية للنقل من أجل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون عوائق إلى أوروبا والأسواق الأخرى، لافتة إلى أن خطط وارسو مدعومة بالقوانين المعتمدة في أوكرانيا والتي تسمح ببيع المؤسسات الصناعية الحكومية بخصم 50٪.
 
 

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