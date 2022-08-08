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روسيا: القوات الأوكرانية تستهدف جسر أنتونوفسكى بالصواريخ في منطقة خيرسون

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:33 م
روسيا: القوات الأوكرانية تستهدف جسر أنتونوفسكى بالصواريخ في منطقة خيرسون الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الجيش الأوكراني شن هجوما صاروخيا جديدا بصواريخ هيمارس الأمريكية على جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر في خيرسون.

وأضاف ستريموسوف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين " كان هناك هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي، مما أدى إلى نشوب حريق ولا أضرار جسيمة، ولم تتضرر العناصر الحاملة للجسر، وسنواصل ترميم الأضرار". 

ووفقا لستريموسوف، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بضربات من صواريخ MLRS HIMARS الأمريكية، وتم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي، وشدد نائب رئيس الإدارة الإقليمية على أن السلطات بالتأكيد ستعيد ترميم الجسر وتبدأ حركة المرور.

في نهاية شهر يوليو الماضي تم حظر حركة المرور على جسر أنتونوفسكي بعد هجوم آخر شنته القوات الأوكرانية، بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر، وكان من المقرر الانتهاء من إصلاح الأضرار هذا الأسبوع.

وكان الجيش الروسي قد أقام معبرا عبارة عن عائمة لنقل الأشخاص والمركبات عبر النهر،وكان قد سيطر على منطقة خيرسون وجزء من آزوف ومنطقة زابوروجيا ،وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المنطقتين.

 


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