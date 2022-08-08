رفع 2000 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2000 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 383 طن، وببرج البرلس50طن، وبسيدي سالم 155طن، وبسيدي غازي 45 طن، و ببلطيم 119 طن، وبالرياض 115 طن، و بالحامول 166 طن، وبمصيف بلطيم 40 طن، وبقلين 120 طن، وببيلا 175طن، و بدسوق 247 طن، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 160 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 2000 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



استمرار اعمال النظافة



جانب من اعمال النظافة



رفع المخلفات



لافع المخلفات واستمرار اعمال النظافة



