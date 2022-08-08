رئيس مدينة الشهداء يتابع نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية للبدء في رصف الطرق

المنوفية - فريق المحافظات

عقد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين اجتماعاً تنسيقياً مع مرافق مركز الشهداء المتمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء بالشهداء، والشركة المصرية للاتصالات، وشبكات معلومات المرافق، وشركة غاز مصر، وهيئة الطرق والكباري، ومكتب دار الهندسة، وشركة سوميت، وإدارة الطرق بالشهداء، ومدير إدارة التخطيط بمجلس المدينة، وذلك للوقوف على معدل التنفيذ بجميع مشروعات المرافق بالطرق التي تم قطع الفرمة وفرد طبقة السن بها وبحث ما تبقى من أعمال للبدء في الأعمال النهائية لعملية الرصف.

وجه رئيس المدينة خلال الاجتماع بسرعة إنهاء كافة الأعمال للبدء في أعمال الرصف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتسهيل الحركة على الطرق باعتبار مشروعات الرصف من أهم مشروعات البنية التحتية التي تؤثر على مختلف الأنشطة بالمركز.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف، وسرعة إنهائها لخلق سهولة في الحركة، وتسهيل القيام بمختلف الأنشطة سواء داخل القرى، أو الطرق التي تربط بين القرى وبعضها أو التي تربطها بالمدينة.