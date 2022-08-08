رئيس مجلس الأمن الروسي: لا أمل لأوكرانيا وجورجيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو

أ.ش.أ

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنه لا يوجد أمل لجورجيا أو أوكرانيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال مدفيديف حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين، إنه في حال تم اتخاذ قرار بشأن انضمام كييف وتبليسي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فإن ذلك سيحمل هاتين المنظمتين تكاليف باهظة.

وكانت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 23 يونيو الماضي، قد وافقت على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع "الدولة المرشحة" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعرب الاتحاد عن استعداده لمنح جورجيا نفس الصفة، ولكن بعد استيفاء عدد من الشروط.