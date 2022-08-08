رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات قدرات الثانوية العامة 2022

تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، والمؤهلة للإلتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،حيث ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجارى.

وأوضح كشك أن اختبارات القدرات تستهدف قياس المهارات المعرفية والتطبيقية التى تؤهل الطالب علميًا وعمليًا للإلتحاق بالجامعة،مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي حرصًا على سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية.

كما أكد رئيس الجامعة على وجود لجنة لمتابعة اختبارات القدرات بصورة مستمرة، وتتولى متابعة تنفيذ الإختبارات طبقًا لبرامجها المقررة، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل مايتعلق بإختبارات القدرات ،وحل اى مشكلات تطرأ امام الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم وكافة مقومات الراحة لهم لأداء الاختبارات، كما قام بسؤال الطلاب عن مستوى الاختبار، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

قامت الكلية بتجهيز أماكن لإستقبال الطلاب قبل موعد الاختبار، فضلًا عن إعداد عروض وبروشورات تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية وأهميتها لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالجامعات التكنولوجية الجديدة والبرامج الموجودة بها، فضلًا عن أعداد فيديو توضيحى عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة.

والجدير بالذكر أن اختبارات القدرات تُعقد بمقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة الدلتا التكنولوجية- مدينة مبارك الصناعية- قويسنا- المنوفية.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات القدرات (1)



رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات القدرات (2)