رئاسة COP27 ترحب بموافقة "الشيوخ الأمريكي" على قانون الاستثمار فى الطاقة النظيفة

كتبت: هند المغربي

رحبت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون التضخم والمستويات غير المسبوقة من الاستثمار الذي يوجهه إلى الطاقة النظيفة.

ومن جانبه اعتبر سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر COP27 مشروع القانون بمثابة خطوة تساهم بشكل فعال في تنفيذ الولايات المتحدة للأهداف المناخية والتزاماتها بموجب اتفاقية باريس لافتا الى انه في الطريق إلى COP27 ، نحتاج إلى أمثلة مماثلة تظهر القيادة ، وتغلق الباب أمام التراجع. وتتطلب هذه القيادة أيضًا اتخاذ إجراءات قوية من قبل البلدان المتقدمة للوفاء بالتزامات التمويل المناخي المناسب للبلدان النامية.

وكانت الينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر قالت إن مؤتمر COP27 هو أول قمة للمناخ تحتضنها أفريقيا منذ ست سنوات. ونحن في الأمم المتحدة سعداء للغاية أيضا لرؤية مدى جدية الرئاسة في اضطلاعها بمسؤولية تعزيز مصالح القارة الأفريقية – بوضع هذا على رأس أولويات COP27. ومن دواعي فخرنا الشديد أن ندعم الرئاسة في جمع قصص النجاح من جميع أنحاء أفريقيا – مما يضع جنبا إلى جنب هذا المؤتمر كقمة للتنفيذ ومؤتمرا لأفريقيا. وسوف يتم استعراض تلك القصص في COP27 مع التركيز على كيف يُمكننا تكرار ما تحويه من دروس قيِّمة.

وأضافت بانوفا لا ينبغي أن يكون COP27 "فرصة ضائعة" لأي أحد، ونحن واثقون بأن رئاسة مصر لن تألو جهدا لتسريع تنفيذ أجندة العمل المناخي وقيادة الإصلاحات الطموحة.