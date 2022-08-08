اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دمياط تحقق المركزي السادس والتاسع على مستوى الجمهورية في أوائل التعليم الفني

الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:36 م
دمياط تحقق المركزي السادس والتاسع على مستوى الجمهورية في أوائل التعليم الفني محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط منذ قليل نتيجة شهادة الدبلومات الفنية وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
واكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المحافظة حققت المركزي السادس والتاسع على مستوى الجمهورية في أوائل الدبلومات الفنية. 
 
وقدم وكيل تعليم دمياط التهنئة للطالبتين مؤكدا أن محافظة دمياط تشهد انجازا كبيرا هذا العام بنتائج أوائل التعليم الثانوى، لافتا إلي استمرار مديرية التربية والتعليم في تقديم الدعم اللازم للطلاب من أجل تحقيق هذه الإنجازات والاستمرار بها. 
 
وحققت الطالبة دنيا خالد رجب الطالبة بالمدرسة الفندقية العسكرية براس البر نظام ثلاث سنوات، المركز السادس على مستوى الجمهورية في أوائل الدبلومات الفنية بينما حققت الطالبة هاجر فاروق حرب الطالبة بنفس المدرسة المركز الثاسع على مستوى الجمهورية. 
 
وكانت محافظة دمياط قد حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة بعد حصول الطالب إسلام الدويل على مجموع 401 محققا المركز الثانى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

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