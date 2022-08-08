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خلال جلسة مجلس الأمن.. الأمم المتحدة تؤكد أهمية دور مصر في إرساء الهدنة بغزة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:16 م
خلال جلسة مجلس الأمن.. الأمم المتحدة تؤكد أهمية دور مصر في إرساء الهدنة بغزة مجلس الامن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت الأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا مشيدة بأهمية الدور المصري في إرساء الهدنة.

ودعت الأمم المتحدة في بيان، جميع الأطراف للحفاظ على الهدنة في قطاع غزة والابتعاد عن التصعيد.

وقال توروينسلاند المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين: أشيد بدور مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم بالقطاع، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك قيادات الدول الكبرى، ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بالفعل، مساء الأحد بتوقيت القاهرة.


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