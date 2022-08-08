اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:52 م
أكرم القصاص
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خارجية أوكرانيا:نضمن استقرار صادرات الحبوب للشرق الأوسط حال التزام روسيا بـ"ممر الحبوب"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:25 م
خارجية أوكرانيا:نضمن استقرار صادرات الحبوب للشرق الأوسط حال التزام روسيا بـ"ممر الحبوب" دميترو كوليبا
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه إذا أوفت روسيا بالتزاماتها بـ"ممر الحبوب"، فستواصل أوكرانيا ضمان استقرار الصادرات الغذائية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكراني عن تصريح كوليبا في معرض تعقيبه على وصول سفينة شحن "بولارنيت" التركية إلى ميناء ديرنس في تركيا، قوله إن "وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى الميناء التركي هو رسالة أمل لكل أسرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا".

وأضاف أوكرانيا لن تتخلى عنكم. لقد كنا دائمًا وسنكون موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية. على عكس روسيا، نحن لا نلعب "ألعاب الجوع".

وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن المسؤولية الكاملة عن مواصلة تشغيل "ممر الحبوب" تقع على عاتق روسيا.

وأكد كوليبا أنه "إذا تمسكت روسيا بالتزاماتها، فستستمر صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في ضمان الاستقرار لأصدقائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا".

 


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اوكرانيا

سفينة حبوب

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اسيا



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