حياة كريمة.. فحص وعلاج 1159 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بـ"قطور"

نظمت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة إلى قرية العتوة مركز قطور بمحافظة الغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى وصرف الدواء بالمجان لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن قوافل الجامعة الطبية تجوب مراكز المحافظة لدعم المنظومة الصحية بالغربية وخدمة القرى الأكثراحتياجاً لدعم مبادرة "حياة كريمة " موضحاً أن القوافل تضم نخبة من الأطباء فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأطفال والعظام والجلدية والباطنة والمسالك البولية والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والنفسية والعصبية وجراحة العيون والقلب والأوعية الدموية وعيادة الأسنان المتنقلة، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج الى التدخل الجراحي إلى المستشفيات الجامعية بطنطا.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمعة وتنمية البيئة، أن القوافل الشاملة تأتي في إطار خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحيط، حيث تقدم رعاية صحية على أعلى مستوى للمرضى وتصرف الدواء بالمجان ويشارك بها مجموعة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة الطبية والعلمية.

وأشار الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1159 مواطناً من أهالي القرية، وتحويل 72 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.

شهدت القافلة مشاركة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، بالإضافة إلى مشاركة كلية العلوم بقافلة تمكين اقتصادي لصناعة الصابون والمنظفات والمطهرات وإعادة تدوير الزيوت المستعملة، كما تضمنت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 25 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.

شارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.