حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لــ1800 مواطنا في قافلة نفذتها الصحة ببنى سويف

فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، لمناقشة تقرير إدارة القوافل ، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ قافلة طبية "بقرية قاي مركز إهناسيا ،مكونة من10عيادات في 9تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، العظام ، الأسنان، الرمد، تنظيم الأسرة)وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1824مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،60حالة معمل دم،40حالة معمل طفيليات، 6 حالات أشعة واستصدار 12 قرارا نفقة دولة وتحويل 5حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 139 حالة موجات فوق صوتية.



كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا



في المقابل أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



أعمال القافلة الطبية (1)



أعمال القافلة الطبية (2)



القافلة الطبية (1)



القافلة الطبية (2)



القافلة الطبية بمحافظة بنى سويف (1)



القافلة الطبية بمحافظة بنى سويف (2)



القافلة الطبية بمحافظة بنى سويف (3)



جانب من أعمال القافلة الطبية (1)



جانب من أعمال القافلة الطبية (2)



جانب من القافلة الطبية (1)



جانب من القافلة الطبية (2)



قافلة طبية (1)



قافلة طبية (2)



قافلة طبية ببنى سويف (1)



قافلة طبية ببنى سويف (2)



قافلة طبية ببنى سويف (3)









