حياة كريمة: إنشاء 600 محطة معالجة مياه خلال 3 سنوات.. و326 محطة مياه شرب

قال ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنه سيتم إنشاء 600 محطة معالجة للمياه خلال 3 سنوات ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات، تتضمن 173 محطة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، كما سيتم إنشاء 326 محطة معالجة مياه شرب.

أضاف مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، فى لقائه ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن المبادرة تتضمن إنشاء 1106 وحدة صحية وأكثر من 2000 مدرسة بالريف المصرى بالكامل، و1450 محطة رفع صرف صحى، أى أنه يجرى تنفيذ 22500 مشروع بمختلف المحافظات.

وأشار ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تحديات تواجه مبادرة حياة كريمة، مردفا: "هناك اهتمام بالملاعب فى مبادرة حياة كريمة، وننشئ ملاعب مجهزة وصالات لممارسة الأنشطة الرياضية بالريف".

وتابع: "تم ترميم منزل أم كلثوم فى محافظة الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة، ونهتم بالمنازل التراثية بشكل كبير".

من جانبه، قال المخرج محمد الشرقاوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، إن وزارة الثقافة من خلال مبادرة حياة كريمة، تمكنت من الوصول إلى القرى لتقديم عروض مسرحية، بإنتاج خالص للبيت الفنى، وفقا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.