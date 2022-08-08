حملات نظافة يومية وتعقيم 28 مسجدا ومقرا بقرى مركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء وجدي الجروانى رئيس المركز و المدينة حملة نظافة مكبرة علي الطرق الرئيسية وداخل الوحدات المحلية قادها المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث قامت حملة النظافة اليومية على الطريق الدائرى لرفع القمامة و الأتربة الجانبية والإشغالات بمشاركة العديد من الوحدات المحلية حيث تمت أعمال نظافة على طريق قرية عطاف بمحلة حسن وعلى طريق كورنيش كفر حجازى بشبرابابل وطريق الشهيدى كفر دخميس بالشهيدى و طريق سنبارة دمرو و أمام مدخل لابشيط بالهياتم و ترعة القرشية بصفط تراب ومساكن تحيا مصر بالعامرية والمجمع الحكومي وارض شاويش وارض رضوان الشيخ بمحلة أبو على وعلى طريق 71 امام قرية الشرقية بالبنوان.



وأكد رئيس المدينة علي رفع العديد من الاشغالات بالطرق الرئيسية و تم تحرير 5 محاضر متنوعة بمركز المحلة الكبرى منهم 2 محاضر نظافة و 2 محاضر اشغال و1 محضر كمامة بجانب تطهير وتعقيم 25 مسجد و 3 مقرات وحدات محلية وإعدام 9 شيشة و 13 كوب زجاجى.





