حملات لقص وتهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد بمنطقة حي جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة تجميل وتهذيب الأشجار لشارع خالد بن الوليد بمنطقة حي جنوب المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع العامة والحدائق وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى وعلى جانب الطرق.



وقال اللواء دكتور علي الشرابي، إنه تابع أعمال قص وتهذيب الأشجار المنتشرة والكثيفة بالجزيرة الجانبية لشارع خالد بن الوليد، لافتاً إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة مجلس المدينة في تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للحدائق والبساتين بذلت جهوداً غير عادية في قص وتهذيب الأشجار ورفع ناتج القص والتقليم أولاً بأول بالتنسيق مع رئاسة حي جنوب والمتابعة الميدانية، والتنسيق كذلك مع شرطة مرور الأقصر.



كما شدد رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، موضحاً أن الإدارة العامة للحدائق والبساتين تواصل ري وتهذيب الأشجار والحدائق في الميادين العامة من أجل حملات التطوير الحضاري والتحسين الجمالي.



وفى نفس السياق قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة استهدفت عدد من المخابز والمطاعم والمحال التجارية بمنطقتي وسط ومنطقة جنوب، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 42 مخالفة من ادارة السلامة والصحة المهنية، وتحرير عدد 17 محضر نظافة وبيئة، حيث شارك في الحملة أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 67 لسنة 2022 م تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بالمدينة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بقيادة النقيب عماد ناشد، وادارة السلامة والصحة المهنية ، ومديرية التموين وقسم الرخص بالإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانيه، وإدارة النقل البطئ، وقسم الإشغالات، ومشرفي البيئة بالأحياء.



تجميل شارع خالد بن الوليد وتهذيب الأشجار



تهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد بمنطقة حي جنوب الأقصر



جانب من تهذيب الأشجار بالشارع فى الحملات



حملات لقص وتهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد



متابعة تطوير شارع خالد بن الوليد بالأقصر









