حصاد الوزارات.. التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تحقق فى معلومات حول وجود غش جماعى بنتائج إحدى لجان الثانوية بسوهاج
وزير التعليم: ولادنا فى رابعة ابتدائى أشطر من ماما وبابا وسيبوهم يذاكروا
التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022
التعليم: شهادات نجاح مؤمنة ضد التزوير لطلاب الثانوية العامة تصل المدارس الخميس
التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022
الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس وتؤكد استمراره حتى 15 أغسطس الجارى
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