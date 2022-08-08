اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية 2022

الإثنين، 08 أغسطس 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية 2022 طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 
التعليم تحقق فى معلومات حول وجود غش جماعى بنتائج إحدى لجان الثانوية بسوهاج
 
وزير التعليم: ولادنا فى رابعة ابتدائى أشطر من ماما وبابا وسيبوهم يذاكروا
 
التعليم تحدد طرق سداد رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022
 
التعليم: شهادات نجاح مؤمنة ضد التزوير لطلاب الثانوية العامة تصل المدارس الخميس
 

 


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