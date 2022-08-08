اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حزب رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة يشكل حكومة جديدة بعد فوزه بالانتخابات الوطنية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:49 ص
حزب رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة يشكل حكومة جديدة بعد فوزه بالانتخابات الوطنية انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فاز حزب "جيمس ماراب" رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة بـ 36 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان بعد انتخابات وطنية عنيفة حيث طلب من الحزب الأول في البلاد تشكيل حكومة جديدة .

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين، أنه لم تعرف النتائج النهائية للاقتراع حتى الآن لكن حزب رئيس الوزراء فاز بالفعل بـ 36 مقعدا من أصل 111.

ومن جانبه، دعا الحاكم العام "بوب داد" الذي يمثل الملكة إليزابيث الثانية لتشكيل الحكومة في احتفال رسمي قائلا إن الحزب الاول فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر حتى الآن.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في البلاد غدا الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء الانتخابات الموسعة في 4 يوليو الماضي.

 


بابوا غينيا

انتخابات بابوا غينيا

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