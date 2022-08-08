حزب رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة يشكل حكومة جديدة بعد فوزه بالانتخابات الوطنية

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين، أنه لم تعرف النتائج النهائية للاقتراع حتى الآن لكن حزب رئيس الوزراء فاز بالفعل بـ 36 مقعدا من أصل 111.

ومن جانبه، دعا الحاكم العام "بوب داد" الذي يمثل الملكة إليزابيث الثانية لتشكيل الحكومة في احتفال رسمي قائلا إن الحزب الاول فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر حتى الآن.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في البلاد غدا الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء الانتخابات الموسعة في 4 يوليو الماضي.