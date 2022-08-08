اليوم السابع
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حجز شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقصر النيل

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:15 م
حجز شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقصر النيل كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة قصر النيل ، حجز شخصين 24 ساعى على ذمة التحريات، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.
 
وألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على شخصين، لاتهامهما بحيازة عملات محلية وأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 


تجارة العملة

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