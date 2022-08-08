حبس عاطلين في الإسكندرية لحيازتهما 420 طربة حشيش قيمتها 3 ملايين جنيه

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وزنت 42 كيلو جرام، بقصد الاتجار بها على عملائهم وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية، تفيد بقيام عاطلين تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك وتفتيشها عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش بعدد

420 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، و مواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫940٫000 مليون جنيه تقريباً) وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في القضية.





