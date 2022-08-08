جولة ميدانية موسعة لمحافظ المنوفية بشبين الكوم.. تعرف على التفاصيل

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة تابع خلالها تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق مركزى شبين الكوم وتلا للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا رئيس حى شرق شبين الكوم.

حيث استهل المحافظ جولته بوضع حجر الأساس للمقر الإدارى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد بنطاق حى شرق شبين الكوم والمقام على مساحة ( 1200) م2.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المشروع، والذى من المقرر أن يضم دور أرضى و(7) أدوار علوية وجراج سيارات ليشمل كافة الإدارات المتنوعة من ( قطاعات التشغيل والصيانة والموارد البشرية والقطاع التجارى، الادارة العامة للمشروعات والشئون القانونية والعلاقات العامة والتوعية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي)، فضلا عن توفير غرف إدارية للخط الساخن لتلقى الشكاوى والاستفسارات من المواطنين.

قدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل وتقديم التسهيلات اللازمة فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ولاسيما تطوير البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على أرض المنوفية والتى تساهم وبشكل ملحوظ فى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفى سياق متصل قام محافظ المنوفية بتفقد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة تلا وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية (الميجا) الممول من البنك الدولى والأسيوى بهدف رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع فى خدمات الصرف الصحى وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع المحافظ أعمال تنفيذ (بيارة) بمنشأة محمد على مساحة 525 م2 وبسعة تخزينية تقدر بـ 70م3 وتضم شبكات إنحدار بطول 25 كم وخط طرد بطول 4,9 كم و3 مضخات سحب مياه، كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ ( بيارة ) بكفر قرشوم، وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن تنفيذ تلك الأعمال يأتى ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية والذى يعد بداية وحجر أساس للصرف الصحى المستدام، مضيفاً أن المشروع يتكون من 4 محطات معالجة، 14 محطة رفع، شبكات انحدار وسيخدم عدد 16 قرية و14 تابعا بإجمالى تكلفة تقدر بـ 1,4 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 42 ألف توصيلة منزلية لخدمة ما يقرب من 184 ألف نسمة.

وأضاف نجيب أن القرى والعزب المستهدفة من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية (الميجا) بمركز تلا هم منشأة محمد، كفر صناديد، كفر العرب البحرى، كفر قرشوم، كوم الشيخ عبيد، عزبة أحمد رشيد بتجمع تلا الجديدة، بالإضافة إلى قرى جدام، صفط جدام، شبرا بتوش، ميت الكرام، كفر العلوى، كفر الشرفا الغربى بتجمع صفط جدام، وكذا تجمع الكمايشة الذى يضم قرى البندارية، قشطوخ، كوم الشيخ شحاته، الناصرية، الصيادين، سلامة الفقى، عبد السلام جمعة، عبد القوى بريشة، الجاويش، أولاد الطوخى، عزبة الكوم الأحمر، هبة سليمان، بالإضافة إلى تجمع منشأة السلام والذى يشمل قرى منشأة السلام، أبو خشيم، أبو عشوب، عزبة المغربى، عزبة عبد العزيز رشاد، كوم مازن.

فيما أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه بفضل جهود محافظ المنوفية كان لمحافظة المنوفية السبق بين محافظات الجمهورية فى إنهاء إجراءات الطرح والترسية وتسليم مواقع العمل والبدء فى التنفيذ.

وخلال الجولة أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمى وهام ويعود بالنفع العام على المواطنين، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتقديم الدعم اللوجيستى اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً على الصالح العام.