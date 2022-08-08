اليوم السابع
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"جوتيريش" يشكر مصر على المساعدة فى استعادة الهدوء بقطاع غزة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:43 ص
"جوتيريش" يشكر مصر على المساعدة فى استعادة الهدوء بقطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
كتب عبد الوهاب الجندى

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، وأثنى على مصر لما تبذله من جهود بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء.

ودعاء "جوتيريش" فى بيان الأطراف كافة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، معربا عن شعوره بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال، من الغارات الجوية في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل.

كما أشار إلى أن الأعمال العدائية ساهمت في حدوث حالة طوارئ إنسانية، قائلا: "تم إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي على المرافق والإمدادات الأساسية، دُمرت أو لحقت الأضرار بمئات المباني والمنازل، مما ترك الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى."

وأكد جوتيريش من جديد التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة وأهمية استعادة أفق سياسي.

وقال: "وحده الحل السياسي المستدام عن طريق التفاوض هو الذي سينهي، بشكل نهائي، دورات العنف المدمرة هذه ويؤدي إلى مستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء"، متقدما بأحر التعازي لضحايا العنف وأحبائهم.

 


الأمم المتحدة

مصر

قطاع غزة

اسرائيل

غزة

فلسطين

الجهاد الاسلامي

أنطونيو جوتيريش



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