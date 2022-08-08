جوتيريش: أي هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا

كتبت: هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن أي هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا، وذلك بعد أن وردت أنباء عن وقوع قصف جديد لمجمع ضخم للطاقة الذرية جنوب أوكرانيا.

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تنتهي هذه الهجمات، وأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة "زابوريجيا" بأوكرانيا.

وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة، إلى أن خطر المواجهة النووية عاد بعد عقود، داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام الأسلحة.

ووفق الأمم المتحدة تلقي موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض، في الهجوم الأخير على محطة "زابوريجيا" أكبر موقع للطاقة النووية في أوروبا والذي كان تحت السيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.