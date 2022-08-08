جنوب إفريقيا: أمريكا شريك أساسي لتحقيق التنمية

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قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الاثنين، "إن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي للتوصل للتنمية في جنوب أفريقيا"، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضحت باندور - خلال افتتاح الحوار الجنوب إفريقي-الأمريكي، بحضور نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الروابط بين البلدين ساهمت في تعزيز أسس التعاون بين الشعوب في مجالات التعليم والثقافة وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن الحوار الاستراتيجي فرصة لإعادة ابتكار العلاقات الثنائية مع واشنطن في مجالات عدة.



وأشارت إلى أن بلادها مستمرة في مواجهة تحديات عديدة تتمثل في عدم المساواة والبطالة والفقر من أجل تفادي الفتنة بين أبناء الشعب، مشددة على استمرار بلادها في العمل بشكل دؤوب مع واشنطن من أجل التوصل للنمو والتنمية ولتحقيق تطلعات شعبها لحياة أفضل.

وأعربت عن تقديرها لدعم الحكومة الأمريكية من خلال تقديم المساعدات لبلادها للتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، منوهة بأن واشنطن لعبت دورا كبيرا في مكافحة جائحة كورونا في حنوب إفريقيا، معربة عن أملها في زيادة الاستثمارات التجارية مع الولايات المتحدة.



