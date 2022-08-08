اليوم السابع
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جبروت سيدة.. قتلت طفل قريبها داخل برميل انتقاما من والدته في الأقصر

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:04 م
جبروت سيدة.. قتلت طفل قريبها داخل برميل انتقاما من والدته في الأقصر قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر في مديرية أمن الأقصر، بالعثور على جثة (طفل سن 6 سنوات)، داخل برميل بمسكن خاله كائن بدائرة المركز.
 
بالفحص وبسؤال والد الطفل، قرر عثوره على جثة نجله بالمكان المشار إليه، وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة خال الطفل، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين والدة الطفل.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث قامت باستدراج الطفل داخل مسكنها وقامت بإلقائه داخل برميل "لحفظ الجبن" مما أدى إلى وفاته ، وذلك لخلافات مالية بينها وبين والدة الطفل المتوفـى فقررت الإنتقام منها بقتل نجلها ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جريمة الأقصر

القبض على قاتلة



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