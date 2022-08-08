جامعة سوهاج تكرم مدير عام الوحدات الحسابية لبلوغه السن القانونية للتقاعد

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، احتفالية تكريم المحاسب مصطفى الجندى مدير عام الوحدات الحسابية بالإدارة المركزية "مندوب وزارة المالية"، بمناسبة بلوغه السن القانونى للتقاعد، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وبحضور المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والمحاسب محمد عبدالله وكيل أول وزارة المالية، والمحاسب حسن حجازى رئيس قطاع المنطقة الجنوبية لبنك مصر، وأحمد العارف نقيب العاملين بالجامعة، ومحمد نصر مدير الموارد البشرية السابق، وعدد كبير من مديرى العموم ومسئولى الوحدات بالإدارة المركزية، ونخبة من قيادات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، بضيوف الجامعة الكرام الذين أصروا على حضور احتفالية تكريم مصطفى الجندى لبلوغه سن التقاعد، لمشاركته تلك اللحظات السعيدة من حياته، الأمر الذى يدل على قوة وترابط العلاقات على المستوى العملى والشخصى، مشيداً بأخلاق المحتفى به وما يتمتع به من خبرة كبيرة فى مجال عمله، ومساندته لكافة العاملين بالوحدات الحسابية وحله لجميع المشكلات بكل سلاسة وحكمة، متمنياً له دوام الصحة والعافية والاستقرار فى حياته القادمة.

ومن جهته هنأ المحاسب أشرف القاضى، مصطفى الجندى، لإتمامه مشوار العمل المهنى وختام رحلته العملية بعد سنوات طويلة من الجهد والتعب، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص بشكل مستمر على تكريم منسوبيها الذين بذلوا الكثير من أجل خدمتها، لذلك نظمت الجامعة هذا الحفل لتكريم المحتفى به مندوب وزارة المالية والرقيب الأمين على المال العام، وذلك اعترافاَ وتقديراَ لجهوده، لافتاً إلى صفاته الحسنة التى اشتهر بها، فهو الأخ الصالح والصديق المخلص، والأب الرحيم، والمسئول الحكيم، موجهاً له خالص الشكر على كل ما قدمه للجامعة.

ومن جانبه أعرب المحاسب مصطفى الجندى، عن فخره واعتزازه بالعمل فى تلك المؤسسة التعليمية العريقة، وعن سعادته البالغة بالتكريم فى نهاية رحلته العملية داخل جامعة سوهاج منارة العلم والمعرفة، موجهاً خالص الشكر لرئيس الجامعة على حرصه حضور الاحتفالية، وشكر موصول لجميع الحضور من منسوبى الجامعة، ووزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وأبناء عائلته وأسرته من جزيرة شندويل، متمنياً من الله أن يكون قد أدى رسالته المهنية على أكمل وجه بكل إخلاص وتفانى.