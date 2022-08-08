جامعة القناة تنظم قافلة طبية لقرية البياضية بالقنطرة غرب ضمن حياة كريمة.. صور

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة الجامعة الشاملة إلى قرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي القافلة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية دكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حيث أكد على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها المستمرة في مشروع القرن حياة كريمة، وكذا كافة المبادرات القومية، من أجل توفير حياة تليق بالمواطن المصري، وترفع مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وتابع رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، وتوفير الأدوية بالمجان، مع تحويل الحالات التي تستدعي التدخل لإجراء عمليات جراحية وإجراء الفحوصات المطلوبة إلى المستشفي الجامعي حيث تم الكشف الطبى على 469 حالة وتم صرف الادوية بالمجان.

وعن القافلة الزراعية قام علماء الجامعة بجولة ميدانية داخل بعض المزراع والحقول ومزارع الفاكهة، من أجل حل المشكلات التي عرضها المزارعون في أشجار المانجو والمحاصيل، حيث أوصى اساتذة كلية الزراعة بالالتزام بالاجراءات السليمة من التقليم والري السليم لتفادى الأضرار الناتجه عن ملوحة التربة ،كما تم صرف وتوزيع المبيدات والادوية الزراعية للمزارعين بالمجان.

وفي الطب البيطرى قام أساتذة كلية الطب البيطري بعلاج بعض الحالات المرضية مع صرف الأدوية البيطرية اللازمة بالمجان.

وعن التثقيف الصحي تم عمل عدة ندوات حول التغذية السليمة لدى الأطفال، وكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، والتعرف على المشكلات التي تواجه المرأة المصرية .

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنفيذها المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.