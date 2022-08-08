جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية وتوعية لقرى أبيس ضمن مبادرة حياة كريمة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية وتوعوية تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان لمنطقة أبيس 7 بالتعاون مع كلية التمريض، طب الأسنان، وكلية التمريض وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، حيث قام أعضاء القافلة بعدة أنشطة طبية وتوعوية مختلفة.

وشاركت كلية طب الأسنان بعدد من الأطباء والهيئة المعاونة والتمريض والفنيين والطلاب، وقاموا بفحص وتقديم خدمات التشخيص الطبى والخدمات العلاجية لعدد 67 من المرضى الكبار والأطفال، كما تم تحويل عدد 25 من الحالات الى العيادات بكلية طب الاسنان لعمل اللازم.

كما شاركت كلية التمريض بفريق من أعضاء هيئة التدريس لعدد من الأقسام بالكلية حيث قامو بتقديم توعية فى عدد من المجالات مثل التعامل مع حالات الاختناق فى الأطفال والكبار وتحدثوا عن كيفية التعامل والتحكم فى مرض السكر والضغط وكيفية اسعاف الجروح، وتقديم التوعية عن الصحة النفسية والتعامل مع ضغوط الحياة وتقديم المعلومات الصحية للمقبلين على الزواج.

وقام الفريق بقياس مستوى السكر فى الدم والضغط والوزن لمجموعة من اهالى القرية، كما شاركت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بتوفيرعربات لجمع المخلفات وتنظيف الشوارع الجانبية.

يذكر أن الحملة استهدفت حوالي 150 فرد من مختلف الفئات.