جامعة أسوان تستعد لتنسيق طلاب الثانوية العامة

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في" تصريحات صحفية" ان جامعة اسوان تستعد لفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وكلياتها المختلفة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق لهذا العام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مع توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لإستقبال أعمال التنسيق بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان ،ان الجامعة ما زالت تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة الثلاثة كلية التربية النوعية والتمريض والتربية الرياضية وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة اداء اختبارات القدرات الي يوم الخميس القادم الموافق 11 اغسطس الجاري 2022.



وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشؤن الطلاب والتعليم إلي أنه تم تجهيز معامل لتنسيق بمركز المعلومات وشبكة الإتصالات بالدور الرابع مركز التدريب ( Ictc) ، وذلك استعدادا لأعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة والعمل علي تسخير كافة امكانيات الجامعة لخدمة طلاب الثانوية العامة خلال جميع مراحل التنسيق التي سيتم الاعلان عنها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق الرئيسي.

وأوضح الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات وشبكة الإتصالات بالجامعة انه من أهم تعليمات التنسيق الالكتروني والحرص علي ارتداء الكمامه الطبية قبل الدخول الي معمل التنسيق.

وعدم دخول ولي الأمر داخل مكتب التنسيق والتنسيق مع الطالب فقط لاغير.

وعلي الطالب إحضار المستندات المطلوبة لعملية التنسيق البطاقة الشخصية وشهادة النجاح للثانوية العامة ويأتي ذلك في إطار الحرص علي سلامة الطلاب وتيسير عملية التنسيق في سهلة ويسر في ظل إرتفاع درجة الحرارة بأسوان.