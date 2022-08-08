تواصل فعاليات معرض تسويق المنتجات اليدوية بمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت لليوم الثانى فى محافظة شمال سيناء فعاليات معرض تسويق المنتجات اليدوية الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب 6 أكتوبر.



وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المعرض يهدف دعم الأسر المنتجة من خلال توفير منافذ بيع وتسويق لمنتجاتهم وذلك بناء علي توجيهات وزير الشباب والرياضة لدعم هذه المنتجات من خلال مراكز الشباب والأندية .



ومن جانبها قالت أماني عبد العظيم، إن المعرض مدته ثلاثة أيام من 9 صباحا حتى 5 مساءاً مؤكده علي أن المعرض سيتم تكراره في العديد من مراكز الشباب كنوع من أنواع النشاط الاجتماعي الذي تدعمه المديرية.



وأضافت أن العارضين من المتدربين في إدارة المشروعات والمعرض بمثابة تسويق للمنتجات وهى التطريز البدوي و أشغال الخرز و عمل المكرميات والمخبوزات وتصنيع العطور بالمنتجات الطبيعية ، والمشغولات اليدوية لإكسسوار تزيين المنازل والأفراح وكافة المناسبات.



