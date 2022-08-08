تنفيذ 57 مشروعا جديدا للطرق والكبارى بالبحيرة بتكلفة 12.7 مليار جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



لافتا إلى أن المحافظة شهدت تنفيذ 4325 مشروعا فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه،



وأشار محافظ البحيرة إلى الانتهاء من 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61%، وجار العمل بـ 69 نشرة آخر بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 39%



وأوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصرى بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومى.