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تنسيق الجامعات 2022.. كيفية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق "فيديوجراف"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:04 م
تنسيق الجامعات 2022.. كيفية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق "فيديوجراف" وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، فيديوجراف حول كيفية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، بالتزامن مع قرب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.
 
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
 
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
 
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  
 
 
 
 
 

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