اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة بتنسيق  القبول بالجامعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بإنشاء الجامعات الأهلية.
 
وفيما يلى يرصد اليوم السابع البرامج والتخصصات الدراسية فى جامعة المنصورة الأهلية ومقرها مدينة جمصة.
 
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالي ، أن جامعة المنصورة الأهلية   تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل: كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج (المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الاحصاء ونظم المعلومات)، وتقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد)، وتقدم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامجي (ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية)، وتقدم كلية الآداب والعلوم (برنامج المساحة والجيومعلوماتية).
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

عادل عبد الغفار

الجامعات الأهلية



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