اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022 .. إتاحة تعديل الرغبات بموقع التنسيق طوال أيام المرحلة الأولى

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:09 م
تنسيق الجامعات 2022 .. إتاحة تعديل الرغبات بموقع التنسيق طوال أيام المرحلة الأولى الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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تنسيق المرحلة الأولى ينطلق يوم الخميس المقبل، وفى هذا الإطار اعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، س و ج عن كافة التساؤلات التى تدور لدى طلاب الثانوية العامة، ومن بينها هل يجوز تعديل الرغبات بعد تسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى؟.
 
واكد مكتب التنسيق ، إتاحة تعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ، طوال ال 5 ايام المحددة للمرحلة مع العلم بأن موقع التنسيق يحتفظ باخر نسخة للتعديلات التى تجرى على الرغبات قبل الساعة السابعة من اخر يوم لتسجيل الرغبات المقرر له يوم 15 أغسطس الجارى.
 
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى  للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 22475
 
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 15220
 
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
 
عدد الطلاب: 80063
 
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  
 
 
 
 

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