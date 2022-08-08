"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع مستحضرات تجميل لحيازته مواد كيماوية مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ،حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط أحد المصانع لانتاج مستحضرات التجميل بمدينة برج العرب وذلك لحيازته واستخدامه مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على 26 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة 20 كجم من مادة تستخدم في صناعة الكريمات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها 40 جركن زنة الواحد 4 كيلو جرام بداخلها روائح مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، 4 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة الواحد 172 كجم بداخلها مادة زيت برافين خام مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة