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تفاصيل إحالة عامل وفتاة للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات محل في عابدين

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:00 ص
تفاصيل إحالة عامل وفتاة للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات محل في عابدين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عابدين، إحالة عامل وفتاة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات محل، حيث تبين من التحريات، أن المتهم كان يعمل بالمحل وخطط لسرقته مع الفتاة.
 
كشفت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل ألعاب إلكترونية –كائن  بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - جهاز "لاب توب" - 2 جهاز "بلاى ستيشن" – 7 ذراع تحكم).
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، فتاة – مقيمان بالقاهرة) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبلغ مالى ، جهاز "لاب توب" ، 2 ذراع تحكم - نسخة من مفتاح المحل).
 
بمواجهتهما، اعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع تحصل عليه المتهم الأول من خلال سابقة عمله بالمحل وأضافا بتصرفهما بباقى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية ، تم تحديده وأمكن ضبطه وبحوزته باقى المسروقات  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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عقوبة السرقة

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