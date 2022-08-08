تغيير نمط الحياة يحميك من مشاكل الذاكرة ويقيك من الخرف.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

توصلت دراسة جديدة إلى أن التواصل الاجتماعي وتعلم مهارات جديدة وممارسة الرياضة قد يعزز الاحتياطي المعرفي لدماغك ويقي من مشاكل الذاكرة والتفكير في المستقبل، والوقاية من الخرف، بحسب موقع "Health".

يشير الاحتياطي المعرفي إلى قدرة الدماغ على تحمل آثار أمراض مثل الزهايمر وعدم إظهار علامات التدهور.

قالت مؤلفة الدراسة باميلا الميدا ميزا، طالبة الدكتوراه في يونيفرسيتي كوليدج لندن: "لا تتوقف أبدًا عن الشعور بالفضول، وتعلم شيئًا جديدًا أو اختر هواية جديدة".



وأضافت "حافظ على نشاطك واتصالك، وتمرن، واذهب في نزهات يومية، وابق على اتصال مع عائلتك وحدد أولويات زيارة أصدقائك".

بالنسبة للدراسة ، نظر الباحثون في الجينات وعوامل نمط الحياة بين 1184 شخصًا ولدوا في عام 1946 في المملكة المتحدة وخضع الناس لاختبارات معرفية عندما كانوا في الثامنة ومرة أخرى في سن 69.



حصل كل فرد في الدراسة على درجة احتياطي معرفي جمعت مستوى تعليمهم عند 26 ، والمشاركة في أنشطة ترفيهية غنية عند 43، ووظيفة حتى سن 53.



تم اختبار القدرة على القراءة في سن 53 كمقياس إضافي للتعلم الشامل مدى الحياة.



كان الاختبار المعرفي الذي أجراه الأشخاص في سن 69 عامًا أقصى مجموع درجات 100، وكان متوسط الدرجات لهذه المجموعة 92.



وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات معرفية أعلى في مرحلة الطفولة، ودرجة احتياطي معرفي أعلى وقدرة قراءة متقدمة ، كان أداءهم أفضل في الاختبار المعرفي في سن 69.



كان الأشخاص ذوو مستويات التعليم العالي أفضل أيضًا من نظرائهم الذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.

الأشخاص الذين شاركوا في ستة أنشطة ترفيهية أو أكثر ، مثل فصول تعليم الكبار والنوادي والعمل التطوعي والأنشطة الاجتماعية والبستنة، سجلوا درجات أعلى من الأشخاص الذين شاركوا في أربعة أنشطة ترفيهية أو أقل.



والأكثر من ذلك، أن هؤلاء المشاركين الذين حصلوا على وظيفة مهنية أو متوسطة حصلوا على درجات أعلى في الاختبار المعرفي في سن 69 عامًا من أولئك الذين كانوا في وظائف أقل مهارة.



أظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات منخفضة في الاختبارات المعرفية مثل الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بتدهور معرفي أكثر حدة مع تقدم العمر، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بعد كل شيء.



وقالت الميدا ميزا: "تشير النتائج إلى أن نمط الحياة النشط عقليًا واجتماعيًا وجسديًا في منتصف العمر يمكن أن يعوض المساهمة السلبية لإدراك الطفولة المنخفض في الحالة الإدراكية للشيخوخة".



تم ربط جين APOE4 ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بانخفاض الدرجات في الاختبار المعرفي في سن 69، لكن المشاركين الذين حصلوا على درجات عالية أو منخفضة من الإدراك في مرحلة الطفولة أظهروا معدلات متشابهة من التدهور العقلي مع تقدم العمر، بغض النظر عن حالة APOE4.

نُشرت الدراسة في مجلة طب الأعصاب وقال لي يو، الأستاذ المشارك في مركز راش ألزهايمر في شيكاجو، إن النتائج تظهر أن الجينات ليست مصيرًا عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بمرض الزهايمر.



وأضاف لي يو، الذي راجع الدراسة الجديدة، "إن الأداء المعرفي في سن الشيخوخة لا يتحدد بالكامل من خلال ما ورثناه من آبائنا".



كبار السن الذين يشاركون بنشاط في الأنشطة المعرفية [على سبيل المثال، القراءة، أو البطاقات، أو الألغاز، أو ألعاب الطاولة]، والاجتماعية [على سبيل المثال ، قضاء الوقت مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو التطوع، أو المشاركة في أنشطة جماعية] ومن المرجح أن تحافظ الأنشطة البدنية [على سبيل المثال ، التمارين المنتظمة] على الإدراك في أواخر العمر، حتى في وجود أمراض المخ مثل الزهايمر".