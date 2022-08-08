تعرف على حركة الطيران السياحية بمطارات البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم الدولي، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، 81 رحلة طيران أغلبها أوروبية سياحية قادمة من عدة دول مختلفة، تقل علي متنها قرابة 11 ألف سائح، حيث تصل إلي مطار الغردقة الدولي، علي مدار ساعات اليوم، 72 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 10 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.



وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم لمطار الغردقة قادمة من المطارات الأوروبية وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.



فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 9 رحلات طيران دولية ومحلية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من داخليتين، ورحلتين من إيطاليا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.



