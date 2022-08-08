تعرف على تفاصيل التنسيق للقبول بكليات جامعة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالى عن تنسيق كليات الجامعات المصرية، ليبدأ طلاب الثانوية العامة في التحضير إلي تسجيل رغباتهم عبر موقع الوزارة حيث أعلنت جامعة دمياط عن تنسيق الكليات المحتمل داخل الجامعة هذا العام، والذي سيتبين عقب تسجيل الطلاب لرغباتهم بموقع وزارة التعليم العالى.

وكانت جامعة دمياط، أعلنت أنها تستعد لاستقبال 40 ألف طالب بكليات الجامعة المختلفة العام الدراسي المقبل، ويتوقف الاعلان عن تنسيق كليات جامعة دمياط على تسجيل رغبات الطلاب بموقع الوزارة.

وتعد كلية طب دمياط، واحدة من الكليات التي تنال اهتمام الكثير من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكليات الطب كونها كلية حديثة وبها العديد من الفرص سواء في التنسيق أو فرص التعيين للطلبة المتفوقين خلال سنوات الدراسة ، كما تستعد الجامعة ايضا لإعلان تنسيق كلياتها النوعية عقب اجتياز الطلبة لاختبارات القدرات خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق كلية الطب بمحافظة دمياط، مقتربا من الأرقام التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بالأمس، ربما تكون جامعة دمياط قبلة الباحثين عن الالتحاق بكليات القمة عقب تسجيل الرغبات.